El periodista Antonio Maestre analiza en Al Rojo Vivo el viejo y eterno conflicto entre Israel y Palestina, conflicto que podemos cifrar "desde hace 40, 50 o 100 años" . Y si algo que quedado claro en estos días, tras el ataque de Hamás a Israel, es que "Israel no tendrá no tendrá seguridad mientras Palestina no tenga justicia y esperanza".

Y esto algo que "Israel debería haber aprendido desde el inicio del conflicto", insiste Maestre. Porque -añade- "lo que está claro es que cuando mantienes a un pueblo oprimido durante décadas cometiendo crímenes de guerra y cuando eso no es denunciado de manera sistémica por parte de las potencias occidentales, un pueblo oprimido acabará por ejercer la violencia y eso es una evidencia".

"Si no lo quieren afrontar, ocurrirá como ocurrió. Y tendrán el sufrimiento que están proporcionado, es una evidencia a lo largo de los años de que esto sucede", sostiene Maestre, concluyendo y reiterando que "Israel no tendrá seguridad mientras Palestina no tenga justicia y esperanza". En el video, el análisis completo.