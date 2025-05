Antonio Maestre "spoilea" la manifestación de Feijóo: "Van a ir 50.000 y después dirán que fueron un millón"

Para Maestre, tanto si Vox está presente o no en la manifestación convocada por Feijóo, "al final todos terminan juntos, ya sea en una coalición o en un gobierno". Y añade: "Donde pueden pactar, pactan".

En Al Rojo Vivo, Antonio Maestre ha analizado la protesta en la que Santiago Abascal participó junto a unos pocos cientos de radicales frente al Palacio de la Moncloa, en una concentración convocada por grupos ultras.

Según Maestre, "el Partido Popular quiere a esta gente cerca; si no pacta con ellos, al menos intenta integrarlos en su proyecto de unificación del centroderecha". Y añade: "Puede que no se sientan cómodos, pero ahí están, pactando con ellos. Lo acabamos de ver en Baleares: son los mismos, no son distintos".

Respecto a si Vox estará o no presente en la manifestación convocada por el PP, Maestre cree que "da igual", porque lo relevante es que "al final acaban todos juntos, en una coalición o en un gobierno". Y subraya: "Allí donde pueden pactar, pactan".

También ha señalado que, en su opinión, es un error intentar movilizar la calle desde un partido político: "Nunca sale bien". Y se ha mostrado escéptico con las expectativas de asistencia a la marcha: "Creen que reunir a 50.000 personas será un éxito, aunque luego digan que son un millón. Hago un ‘spoiler’: van a juntar a 50.000 personas y van a decir que son un millón".