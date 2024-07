Isabel García, directora del Instituto de las Mujeres, fue designada por Ana Redondo, ministra de Igualdad, para a uno de los puestos más importantes en Igualdad sin tener formación oficial acreditada en la materia. Esta es la conclusión a la que ha llegado Antonio Maestre tras una investigación.

"Esa declaración de Silvia Boavent (concejala de San Fernando de Henares) es la que me movió. Cuando dices que la motivación por la que tú has elegido a dedo a esa empresa por su experiencia y su conocimiento sobre igualdad, eso merece ser contrastado", ha explicado el periodista en Al Rojo Vivo.

Y Maestre ha comprobado que la formación de Isabel García es insuficiente para el cargo que ostenta: "Llama la atención que la experiencia que Isabel García acredita para ser presidenta del Instituto de la Mujer es dos cursos online del propio Instituto de 60 horas y no evaluables y un curso privado de una escuela privada de naturopatía que no está homologada y es autoevaluable. Cuando acabas el curso te autoevalúas y decides si tienes la formación".

Además, el periodista asegura que ha preguntado por las funciones de Isabel García en el Instituto de la Mujer: "Me preguntaba si con estas formaciones tenía la capacidad y pregunté a la consultoría a qué se dedicaba Isabel García. Me decían que era relaciones públicas, representación y tareas comerciales. Es decir, la formación que la ha acreditado como idónea para ser presidenta del Instituto de la Mujer no era suficiente para realizar ninguna labor en materia de Igualdad en los puntos violeta".