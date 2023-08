Junts sigue sin dejar clara cuál será su postura a pesar de que quedan pocas horas para que se constituyan las Cortes Generales. Para Pedro Sánchez, el apoyo del partido independentista será clave, aunque Puigdemont ya ha anunciado que para que esto ocurra necesita "hechos comprobables".

Sin embargo, pese a esta incertidumbre, Antonio Maestre ha reconocido en Al Rojo Vivo que está convencido de que la candidata del PSOE, Armengol, "será finalmente la presidenta del Congreso". "Eso será poner las bases de una posible negociación de cara a la investidura", ha explicado.

De esta forma, ha destacado que si no es presidenta, la legislatura decae, ya que Pedro Sánchez no se presentaría con un Congreso de los Diputados y un Senado en manos de la derecha. Por tanto, ha recalcado que Junts tiene que "repartir cartas para el juego de cara a la investidura".

"Si no sale una Mesa con Armengol, que haría que Junts pudiese tener posibilidad de tener un grupo propio en el Congreso, se acabaría todo", ha advertido. Una situación que no cree que Puigdemont esté dispuesto a que suceda. "No creo que desaproveche la oportunidad de empezar a jugar. Mañana no acaba la partida, simplemente empieza", ha asegurado.