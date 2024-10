Antonio Maestre considera que el caso Errejón es el final de Sumar por el papel que jugaban Yolanda Díaz e Iñigo. "No se me ocurre cuál es la actuación que pueden llevar a cabo para que Sumar, un formación que no tiene organización prácticamente y se basa en figuras, pueda salir de esta", explica en directo.

Así, el periodista y escritor considera que es un golpe para toda la izquierda. Lo tilda de cierre de ciclo de una década. "Es un golpe del que difícilmente van a salir todas las formaciones porque quien crea que puede sacar rédito de esto no sabe cómo funciona la política", añade.