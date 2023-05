Angélica Rubio ha condenado en Al Rojo Vivo lo sucedido con Vinicius en el partido de liga entre el Real Madrid y el Valencia C.F. Un momento que ha aprovechado para asegurar que "en España hay racistas" a pesar de "escuchar a algunas personas negándolo"

La periodista ha indicado que, aunque no hay un estudio actualizado que ofrezca datos exactos sobre cuánto racismo hay en el país, está convencida de que es algo que sigue existiendo. "No tengo datos para afirmar si somos mucho o poco, pero que hay racistas es indiscutible porque si no Vox no estaría en el 13% de los votos", ha recalcado.

Además, ha indicado que cree que situaciones como las que se vivieron en Mestalla solo se solucionarán si se actúa. "Se debería parar el partido en cuanto pasa eso", ha recalcado.