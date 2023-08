José Enrique Monrosi ha asegurado en Al Rojo Vivo que a la derecha española "le hace falta hacer una profunda reflexión interna sobre qué quiere ser de mayor". El periodista considera que los resultados de las elecciones generales del 23J ha dejado "noqueado" al PP.

"No saben por dónde tirar", ha destacado, recordando que, a pesar de ser el partido más votado, no suma mayorías para formar un gobierno. Ahora, considera que su principal problema es qué hacer con su alianza estratégica con la extrema derecha, sin la cual "no puede gobernar en muchos territorios".

"Además, se ha dejado llevar por el vocabulario, lenguaje y manera de hacer política de la extrema derecha", ha indicado. Por tanto, considera que ahora el PP debe decidir si abandona este discurso o no.