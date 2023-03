Almeida ha disfrutado este miércoles de la 'mascletà' en el balcón del Ayuntamiento de València, la primera de los días grandes de Fallas, tras asistir a un homenaje al artista fallero Manuel Algarra, fallecido en 2022, en la falla Almirante Cadarso-Conde Altea, donde ha ofrecido declaraciones a los medios y finalmente se ha animado a tirar dos petardos.

Lo cierto es que al principio no se ha mostrado muy convencido. "No veo mucha confianza aquí, eh", ha indicado mirando a los asistentes, que no dejaban de darle instrucciones sobre cómo debía hacerlo.

Tras fallar en su primer intento, finalmente ha logrado encenderlo con éxito sin que se haya producido ningún incidente. Lo cierto es que antes de hacerlo, al ser preguntado por si se atrevería a encenderlo, el mismo se mostraba reticente.

"Depende de cuánta prensa haya delante y de las cámaras que pueda haber. Pero bueno, tampoco pasaría nada: porque tire un petardo no se va a caer la ciudad... O sí", ha añadido.

"No puedo ocultar que si no hiciera las cosas que hago, no rompiera lo que rompo y no me tirara donde no me tengo que tirar estas cosas no me pasarían", ha constatado.