La vicepresidenta de la Asociación Madrileña de Enfermería, Alda Recas, ha visitado el plató de 'Al Rojo Vivo' y ha analizado la reacción del consejero madrileño de Sanidad sobre Teresa, Javier Rodríguez, la auxiliar infectada por ébola.



Recas ha denunciado que se responsabilice a Teresa Romero de la infección, "no vamos a permitir que vayan a por una profesional, que está preparada pero no suficientemente entrenada", ha dicho.



Además, ha responsabilizado a la sanidad madileña de "improvisar siempre". En este sentido, ha añadido: "No me creo que una auxilir, habiendo manejado un virus como el ébola, intente tapar esto. Cuadno un sanitario se quita el traje debe haber otro profesional controlando".