Este lunes, la Audiencia Provincial de Madrid rechazó archivar la causa contra Begoña Gómez. Sin embargo, le ha pedido al juez Peinado que acote la investigación, dejando fuera el bloque relativo a Globalia y el rescate de Air Europa, por lo que sólo podrá continuar indagando en lo relativo a la cátedra de la Universidad Complutense de Madrid.

Alán Barroso tiene claro que no hay fundamentos jurídicos para mantener en pie la investigación contra la mujer de Pedro Sánchez: "Dicen que se enriqueció mientras era mujer del presidente del Gobierno, que es como si yo voy a un juez y le digo que el novio de Ayuso ha facturado más que nunca con Quirón, y que Quirón ha facturado más que nunca con la Comunidad de Madrid". "Si yo le presento eso a un juez, no me lo admite a trámite porque hay que tener alguna prueba", añade.

El politólogo asegura que se trata de una operación para acabar con el Gobierno. "Seguiremos viendo que este es un caso que tiene una clara intención política, no en el sentido de que tenga consecuencias políticas para la mujer del presidente del Gobierno, sino por el desgaste que genera por el camino", afirma Alán Barroso para concluir.