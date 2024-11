A un día de la comparecencia de Carlos Mazón, en las Cortes Valencianas, por la gestión de la DANA que asoló la provincia de Valencia y que dejó más de 220 personas fallecidas, la periodista Ainhoa Martínez, de La Razón, subraya sobre su gestión y la de la Generalitat que "cada dato que se va conociendo es todavía más demoledor del anterior".

"Las explicaciones de Mazón [este 15 de noviembre] van a ser interesantes. Primero por las expectativas que se ha generado el propio Alberto Núñez Feijóo al asegurarnos que 'va a haber una respuesta que puede resarcir en parte' la mala gestión que se ha hecho hasta ahora. "Pero si esa respuesta parcial es la de cesar a dos-tres conselleras y hacer una remodelación del gabinete, se queda muy corta", afirma Martínez.

Tampoco cree la periodista que una "dimisión en diferido" como se ha barajado sea la opción, ya que "si no has sido capaz de gestionar el pasado, no estás capacitado ni legitimado para gestionar el futuro de quienes lo han perdido todo". Por ello, asegura que "Mazón está muerto políticamente" y que "Feijóo no puede seguir atando a él su futuro político". En el vídeo podemos ver al completo su intervención.