Ainhoa Martínez analiza la "no dimisión" de Mazón: "El PP no le quiere dar un triunfo a Sánchez, pero el desgaste en Génova está siendo brutal"

La periodista de La Razón, Ainhoa Martínez critica el mensaje que el PP de Valencia ha publicado en sus redes sociales criticando, a modo de burla con una canción, al presidente de la CHJ. "La antipolítica echa raíces cuando las instituciones no están a la altura y cunde eso de 'no nos representan', pero ¿cómo va representar a nadie este mensaje cuando los ciudadanos lo han perdido todo?", sostiene la periodista.

"Están demostrando que no han entendido nada", señala la periodista: "No entendieron nada antes, de cómo se tenían que activar los protocolos [para proteger a la gente de la DANA] y no están entendieron nada después sobre cómo tienen que gestionar esa reconstrucción que Mazón esperaba que fuera un salvavidas, pero si ese es su salvavidas y la forma de gestionar la reconstrucción... Mazón se ha hundido aún más hoy [con este mensaje]", critica Martínez.

En cuanto a la no dimisión de Mazón y el por qué el PP nacional le sostiene, la periodista asegura que "la dirección (del PP) ha entendido que hoy por hoy, es un mal menor porque no le quieran dar un triunfo a Pedro Sánchez de que dimita Mazón, ni tampoco darle a Vox la capacidad de tener algo que decir en la comunidad". Sin embargo, "el coste está siendo brutal, el desgaste para el PP en la Comunidad Valenciana y en Génova está siendo brutal", finaliza Martínez. En el vídeo podemos ver su intervención al completo.