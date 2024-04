Afra Blanco ha hablado sobre el fin de ETA, y ha señalado que "efectivamente, derrotarles fue una conquista de país, del pueblo y, sobre todo, de la democracia". Sin embargo, la sindicalista ha defendido que "no todos los partidos tienen la misma responsabilidad en esa derrota", ya que, según ha dicho, "mientras algunos estaban tratando de que se dejaran las armas y se entrara a hacer política, otros sacaban a miles de personas a las calles para que esas negociaciones no fueran tales".

"No creo que sea justo decir que todos los partidos tienen la misma responsabilidad en la derrota de ETA porque lo cierto es, nos guste o no nos guste, que ETA fue derrotada con un gobierno socialista", ha subrayado Blanco, quien también ha apuntado que "según el último barómetro del Gobierno vasco, el 40% de su pueblo se encuentra con un sentimiento tan vasco como español, mientras que en 1998, el 33% de su población se sentía exclusivamente vasca, y en la actualidad es un 19%". Por tanto, para Afra Blanco, "el intentar abrir ciertos debates en torno a una cuestión que no es tal es un error estratégico".