La sindicalista Afra Blanco cree que el Rey Felipe VI, en su discurso, hizo un repaso de todo lo que habla la Constitución. "La Constitución también habla de empleo, vivienda, pensiones, respeto...", enumera en Al Rojo Vivo.

Así, no entiende por qué las palabras del rey molestaron al PSOE. "El mensaje del rey en su primer minuto habla, como no lo hemos escuchado antes y ojo al zasca, de 'inaceptable' violencia contra la mujer", expresa. Blanco considera que el mensaje principal fue decir que o se es constitucionalista para todo o no es.