El streamer no sabía ni contarlo o no. Pero, finalmente lo ha hecho. Ibai Llanos ha confesado que tiene una enfermedad en la vista de la que se está tratando. Y todo gracias a un suscriptor que le ánimo a ir al médico y a hacerse pruebas. "Si no llegar a ser por un suscriptor no hubiera ido al médico", ha confesado en uno de sus directos que se ha vuelto viral en Tik Tok.

Según confesó, solo ve un 10% por el ojo izquierdo y esto podría afectarle también al derecho. "Me he tenido que hacer prueba genéticas y puede que sea degenerativo", ha expresado. Así, ha señalado que, en el peor de los resultados, podría quedarse prácticamente ciego. Sin embargo, ha añadido que los médicos le han asegurado que en unos años podría haber tratamiento para su problema.

Así, ha confesado que su ceguera le está afectando a la hora de jugar a juegos. "No es una excusa, no tengo vergüenza de ser malo a los videojuegos", ha confesado. El streamer no se da por vencido y asegura que va a seguir haciendo streamings. "No se paraliza el mundo, es la vida. Hay que pelearla el día a día", ha lamentado.