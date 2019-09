Miles de personas dormirán en Madrid a la intemperie el próximo 7 de diciembre por 'La Noche Sin Hogar', una iniciativa a nivel global que pretende visibilizar a las personas sin techo uniéndose a ellas una noche al año en la que se desarrollarán actividades nocturnas, y que incluyen desde conciertos a intervenciones contra el sinhogarismo.

'The World’s Big Sleep Out' llegará este año a Madrid, después de que ciudades como Nueva York, Chicago, Londres, Edimburgo, Nueva Delhi, Brisbane, Dublín o Manchester ya se unieran en otras ediciones. La iniciativa global cuenta con embajadores como el actor Will Smith o Helen Mirren y tiene previsto congregar a 50.000 personas en todo el mundo.

Además, el objetivo también incluye recaudar 50 millones de dólares para las personas sin hogar. "La finalidad de este movimiento global que llega por primera vez a España, es construir una palanca de cambio que vaya más allá del 7 de diciembre y que sitúe al fenómeno del sinhogarismo en el foco de atención", explicó Hogar Sí, organizadora de la iniciativa en España.

Con la finalidad de sumarse a esta causa, se ha lanzado 'lanochesinhogar.org', la página web desde donde se podrán conocer todos los detalles del evento y cómo participar en él. Madrid introduce de esta forma esta fecha y esta acción en el calendario como punto de partida de este desafío para la erradicación del sinhogarismo.

"Madrid es la ciudad de España con más planes nocturnos, la ciudad que nunca duerme y por eso el próximo 7 de diciembre será un acontecimiento de carácter especial que llamará a la reflexión sobre sinhogarismo desde una experiencia inédita en nuestro país", celebró Hogar Sí.

La participación de personas durmiendo a la intemperie estará acompañada de actividades sociales y culturales, como actuaciones musicales, 'performances' o intervenciones con mensajes hacia la causa.