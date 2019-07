Se acabaron los días con menos de 32 o 33 grados. Este jueves se espera que las temperaturas superen los 35ºC, como sucedió durante el mes de junio durante la ola de calor que arrasó Europa y, en especial, en España. En las zonas del sur y centro peninsular podrían alcanzar los 40ºC, sobre todo en Andalucía, Extremadura y Castilla-La Mancha. El viernes vuelven a subir las temperaturas en el centro y se extenderán hacia el norte y este de la Península.

Consejos para combatir el calor

La Dirección General de Protección Civil advierte de la importancia de mantenerse bien hidratado bebiendo agua además de comer ligero como frutas y hortalizas. Este consejo se debe complementar con otro no menos importante: acudir cuando siempre sea posible a zonas donde no haga sol y, si se está expuesto, no hacer ejercicio físico durante un largo periodo de tiempo. Asimismo, también aconseja vestir ropa ligera y cómoda en caso de no estar en lugares ventilados, los cuales son muy recomendables en estas fechas.

Cuanto más altas sean las temperaturas, más posibilidades hay de que se produzcan incendios forestales. La Dirección General de Protección Civil y Emergencias del Ministerio del Interior insiste en extremar las precauciones necesarias para evitar su aparición.

De esta forman, el organismo recuerda no arrojar cigarrillos, basuras, botellas de vidrio y todos aquellos objetos que hacen efecto lupa con el sol. En caso de duda, consultarlo. Con ello, advierte de la prohibición de encender fuegos y hogueras en el monte y en terrenos cercanos debido al peligro que conlleva. Si de repente se produce un incendio, avisar inmediatamente al 112.