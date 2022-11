¿Saben los hombres lo que sienten las mujeres cuando son acosadas verbalmente mientras caminan por la calle? Eso es lo que se plantea la Fundación Triángulo en su nueva campaña de Spotify, que en 30 segundos intenta poner al hombre en el lugar de la mujer.

En el anuncio, una voz de mujer comienza a hablar a un hombre como lo haría un acosador: "Uf, Dios, ¿dónde vas tan solito?. Trae para acá esa zanahoria, que mi conejito tiene hambre. Venga, ven, que te voy a dejar seco. Como te coja te voy a hacer un hombre. Quién fuera el sol para darte todo el día".

Tras estos mensajes, una voz de hombre explica lo que está pasando: "Acabas de ser acosado y no has podido hacer 'skip'. Lo mismo le pasa a las mujeres que soportan una media de un minuto de acoso al día. No acoses, respeta. Un mensaje de Fundación Triángulo".

La campaña ha logrado gran repercusión después de que un usuario de Twitter lo publicitara afirmando que se había sentido "incómodo" escuchando esos piropos y había intentado saltarlos sin éxito. Su tuit supera los 35.000 retuits.