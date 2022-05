La ministra portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, ha señalado que el Gobierno no se plantea vacunar de la viruela a los menores de 40 años no vacunados previamente ante los casos de viruela del mono que están surgiendo en todo el mundo, y que España ya contabiliza 40. "En estos momento no estamos en esa fase. La ministra de Sanidad ha ido dando cuentas de cual es la situación de la viruela del mono con absoluta celeridad se han activado los mecanismos de alerta", ha manifestado Rodríguez en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros de este martes.