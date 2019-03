El 'violador del estilete' regresa a prisión acusado de intento de agresión sexual

La fiscalía lo había advertido: había riesgo de que el violador del Estilete volviera a actuar y aún así, salió de prisión. Beneficiado por la anulación de la doctrina Parot, cuatro meses después de estar en libertad, ha vuelto a la cárcel por intentar presuntamente agredir sexualmente a una mujer en Lugo. En el registro del domicilio del violador, se ha encontrado una navaja y la ropa utilizados el día del supuesto ataque.



Félix Vidal ha salido de su domicilio con el rostro tapado. En su casa se han encontrado pruebas que que demostrarían su reincidencia como violador. Vueve a prisión de donde no debería haber salido nunca, según el Fiscal jefe de Lugo, Juan José Begué.



Hace cuatro meses, quedó en libertad por la derogación de la doctrina Parot pero ahora, podría haber vuelto agredir a una mujer de Lugo. Los informes de la cárcel aseguraban que no estaba rehabilitado, un matiz en el que insistía incluso su propio abogado que en los años 80 le defendió.



En palabras del letrado Xaime Dapena, "es una persona enferma, un psicópata sexual desalmado que no puede estar en la calle".



No es el único caso, otros violadores están en libertad tras la aplicación de la doctrina Parot y con informes desfavorables a ello.



Miguel Ricart : acusado de violar y asesinar a las tres niñas de Alcasser hoy está en paradero desconocido. Lo mismo que el violador del ascensor y el del portal. Ahora disfrutan de su libertad, aunque las asociaciones de mujeres como Clara de Campoamor han insistido en que son peligrosos. Según los expertos, los violadores no se suelen rehabilitan.



Muestra de ello es este hombre, José Francisco de la cruz conocido como el Boca. Al salir de prisión aseguraba que no tenía nada ver con niña de 9 años a la que violó y asesinó. Su perfil de depredador sexual no tardó en manifestarse de nuevo y cuatro meses después de salir de prisión. Reincidía de nuevo abusando de una joven de origen rumano.