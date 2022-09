Los cinco minutos de vídeo que grabaron los miembros de 'La Manada de Callosa', con imágenes muy explícitas, van a ser claves para determinar su papel en la agresión sexual denunciada por su víctima de 19 años.

El abogado de la víctima, González Fernández, ha visto el vídeo que los agentes encontraron en el teléfono móvil de uno de los cuatro detenidos y ha explicado que en las imágenes se ve que es "una agresión sexual plena".

"No me genera ningún tipo de duda que hay agresiones sexuales plenas de estos cuatro varones", afirma el abogado, quien asegura que los detenidos eran plenamente conscientes de lo que estaban haciendo "por más que ellos digan que consumieron drogas".

Además, cuenta que en el vídeo se ve cómo los acusados mantienen conversaciones entre ellos en las que "se organizan para proceder a la agresión". Mientras, la víctima, "totalmente narcotizada", en todo momento dice "no, no, no, parad, parad".

Tanto el psicólogo como el abogado han aconsejado a la joven agredida que no vea este vídeo para no recordar las imágenes del momento del ataque, ya que ella "es consciente de lo que ocurrió pero no tiene un recuerdo nítido ni una imagen en la cabeza".

La víctima recuerda muy poco de los hechos, solamente los momentos previos a la intoxicación con narcóticos y alcohol. La joven fue víctima de una intoxicación etílica y de cocaína, según han confirmado los análisis, pero se piensa que también fue intoxicada con burundanga porque sus síntomas se correspondían más con el consumo de esta sustancia. Sin embargo, este hecho aún no ha podido ser confirmado porque los análisis son más complejos.

