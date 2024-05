Maguette y su amiga Daniella publicaron en redes sociales un vídeo de humor presumiendo de ser asturianas. "Soy asturiana y, por supuesto, no toco a la puerta, yo pico", se escucha en la grabación, entre otras bromas convertidas en tendencia. Pero lo que era algo divertido para ellas se llenó de comentarios desagradables hacia Maguette por ser negra.

Mensajes como estos: "Soy asturiana y me apellido Ongombo", "soy asturiana, llegué allí en patera" o "soy asturiana y todavía tengo la lanza de cazar elefantes". Así, uno tras otro, cientos de usuarios cuestionaban que esta joven de 20 años sea de Asturias solo por su color de piel, y no dudaban en insultarla y despreciarla. "Pues sí que pega el sol en Asturias", añade otro usuario.

La publicación cuenta con más de un millón y medio de visualizaciones y más de 3.500 comentarios. "El hecho de que los mensajes fuesen tan abrasivos hacia mi persona y esa cantidad de comentarios me sentaron", cuenta Maguette a laSexta. "Si a mí me dio vergüenza leerlos, a ella le tuvo que sentar horrible. Yo la veo a ella y veo una persona asturiana, yo no veo su color de piel", explica su amiga Daniella.

De momento, Maguette no ha denunciado, pero subió otro vídeo a redes sociales respondiendo a tanto odio. "Os cuento un secreto, en España hay negros", expone Maguette. Entre tanto comentario racista, también han recibido muchos mensajes de apoyo. "Alucino con estos comentarios. Es asturiana y punto", "que tendrá que ver el color de piel para ser de un sitio u otro, pedazo de racistas", señalan varios usuarios.

Insultar en redes es delito. Muchos usuarios se crean perfiles solo para ofender a otros. Pero a pesar de estos comentarios racistas, ellas no se van a callar. Estas dos asturianas no van a parar de hacer lo que les gusta.