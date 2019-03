Los vecinos de la periferia de Madrid reclaman más centros públicos

Ari es una niña que aun no piensa en el instituto pero su madre no hace otra cosa. "No hay ningún instituto público en el barrio, por lo que los niños que acaban sexto no tienen otra opción de seguir su educación en un centro público", asegura Paloma Calvo, madre de Aris.



Vive en el ensanche de Vallecas, un barrio de nueva creación en Madrid. El instituto público más cercano está a más de dos kilómetros. Cerca de casa tiene otras dos opciones pero son concertadas. No es un caso único. De los 360 centros de secundaria que hay en la capital. 112 son públicos, 248 privados concertados.



Nos vamos a la Tablas, otra zona periférica y mismo resultado: Ningún instituto público, colegios concertados tres. El centro público más próximo está en el barrio de al lado. Para poder acudir a clase, tiene que levantarse una hora antes y venir en bus, la fatiga durante el día se", declara un padre.



La comunidad de Madrid defiende que la oferta es suficiente y que este año construirá tres institutos más. Las familias tienen pocas expectativas. Por eso, exigen su derecho a poder elegir una educación 100% pública para sus hijos.