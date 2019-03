Los vecinos de Guadalajara denuncian el trasvase con sus pantanos al 16% de capacidad

DENUNCIAN EL TAJO-SEGURA

Los vecinos y agricultores de la provincia de Guadalajara han iniciado una marcha en contra de los trasvases de agua y para defender los pantanos de Entrepeñas y Buendía. Una caravana de vehículos recorrerá la carretera que une Sacedón con Alcocer para denunciar que los problemas con el agua no son por culpa de la sequía, sino de una mala gestión. "No es un problema de sequía, sino de saqueo" afirman. Dicen que de su grifo sale agua sucia y maloliente, y que por culpa del trasvase Tajo-Segura, tienen que llevar camiones cisterna a los pueblos "porque no se puede ni guisar", comentan.