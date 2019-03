Varias ciudades de EEUU celebrarán encierros inspirados en los pamploneses

El éxito de las fiestas de San Fermín entre los turistas extranjeros ha provocado ya una copia en territorio estadounidense. Texas, Florida, California, Minnesota, Illinois y Pensilvanya celebrarán encierros inspirados en los pamploneses.

En el estado de Virignia ya hay 5.000 incritos para participar en la primera carrera y el número aumenta a un ritmo de 50 participantes al día.

"Los americanos pueden hacer lo que quieran. Como el encierro y las fiestas de Pamplona no hay ni en america ni en ningún lado", dice un pamplones. "Pero no tienen la emoción que tienen aquí. Aquí es diferente", opina una pamplonesa.

La iniciativa no gusta a quién entiende esta tradición como algo más que una fiesta. "La gente viene a Pamplona a correr el encierro y viene muy confundida con lo que es correr", se queja Pepe Guerrero, Presidente de la Peña Charco en Pamplona.

En la hostelería no creen que les afecte. "No tiene nada que ver los San Fermines con lo que quieren hacer allí. No creo que nos quiten nada", dice una hostelera.

Si Hemingway levantara la cabeza escucharía acusaciones de plagio. "Que hagan lo que quieran. ¿Qué es eso, una imitación o nos van a enseñar a hacerlo?", pregunta un hombre. "Quieren copiar lo que no pueden copiar", añade otro.

El encierro de Virginia se celebrará en un circuito con capacidad para 30.000 personas. Y tras el encierro, la tomatina. Muy lejos, en todos los sentidos, de la calle Estafeta.