Una vaca arrolla a un joven y ambos caen por un barranco durante un encierro

En la localidad navarra de Falces se celebran unos encierros muy poco parecidos a los que se viven en otros municipios. En este caso, los mozos corren delante de las vacas pero en mitad del monte. El problema es que el terreno es demasiado abrupto y no existe ningún tipo de vallado.

Pero en las fiestas de este año, esa falta de seguridad le ha acarreado consecuencias a un joven que, atropellado por una vaca, ha caído por el barranco con el animal sin que nada se lo impidiera.

En total tardaron más de una hora en sacar al animal de allí y tuvieron que usar incluso dardos tranquilizantes. "No pudimos continuar con el encierro hasta que no sacaron al animal y al chico", ha comentado uno de los vecinos. El mozo fue trasladado al hospital con diferentes traumatismos.

No es ni mucho menos la primera vez que se da una situación parecida en estos encierros. Muchas otras veces se han producido cogidas similares porque las vacas no tienen ningún tipo de vallado que haga que no escapen a campo abierto, lo que ha provocado que incluso nada más salir intenten correr colina arriba o que haya habido cogidas en en zonas alejadas.

Para los vecinos de Falces esta particularidad de su encierro es lo que realmente lo convierte en especial. "Ha sido un encierro muy diferente a los demas", ha declarado un turista.

La vaca que protagonizó la que hasta ahora es la cogida más peligrosa de los encierros de Falces, pese a caer por el barranco, se encuentra en perfecto estado.