En las universidades se acumulan los impagos debido a la subida de las tasas

Está a punto de terminar el curso y en muchas universidades se acumulan los impagos. Sólo en dos de Sevilla, por ejemplo, hay más de 3.000 alumnos que no han pagado su matrícula.

El curso que viene, en principio, no habrá más becas así que las universidades han tirado de ingenio. En la del País Vasco, por ejemplo, los alumnos que hagan trabajos para el centro podrán saldar su deuda.

Uno de los alumnos que no han podido hacer frente a los pagos ha sido Raúl: "Me quedan 700 euros por pagar". Todo el segundo plazo del pago de la matrícula. Es el primer año que le deniegan la beca y no puede hacer frente a los gastos que supone estudiar una carrera.

Cada universidad está tomando medidas para hacer frente a los impagos. Con más de 200 alumnos que no pueden pagar, la Autónoma de Barcelona ha tenido que recortar algunas partidas para ayudarles.

La Autónoma de Madrid ha ampliado su fondo social de 89.000 a 500.000 euros. Por su parte, en la Complutense no hay partidas extra, pero han empezado a flexibilizar los pagos.

Aún así, muchos alumnos tendrán que dejar de estudiar, ya que ni siquiera fraccionando la deuda podrán asumirla.