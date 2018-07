Una testigo asegura que Torbe la vejó y la obligó a mantener relaciones sexuales con más de 30 hombres

Según se recoge en la declaración de una de las chicas, Torbe la vejó y la obligo a mantener relaciones sexuales con más de 30 hombres, lo publica eldiario.es. Hasta 20 mujeres hacinadas en un piso en el que en ocasiones estaban 24 horas de continuo en condiciones infrahumanas. Incluso según afirma una las testigos protegidas el empresario falsificaba la documentación de menores de edad extranjeras.



Ignacio Allende Fernández, alias Torbe lleva en prisión desde el pasado 25 de abril. Una investigación que comenzó a raíz de la denuncia de una menor que explica que el empresario abusaba de ella y que incluso podría llegar a drogarla para nublar su voluntad.



Un hombre que, abiertamente, en laSexta Columna se declaraba consumidor de la prostitución: "Yo he ido mucho de putas y he visto lo que he visto". Sobre las esclavas sexuales y respondía esto: "Lo que veo es que no veo chicas que estén a disgusto, es absurdo si no quiere estar allí se va".

Informes policiales que describen los continuos chantajes y agresiones que sufrían las jóvenes por el empresario del porno.