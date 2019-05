Una sucursal abandonada se convierte en un 'narcobanco' en Madrid

Los okupas han convertido una sucursual en un auténtico estercolero en el que se encuentran jeringuillas y excrementos en el suelo.

LaSexta ha acudido hasta allí para tratar de hablar con ellos, que han reaccionado con violencia ante la presencia de las cámaras. "La próxima vez que entres en mi casa, te lo juro que vais a tener problemas", advierte uno de ellos.

Tras conseguir que uno de ellos se relaje, le preguntamos si trafica, a lo que contesta que, a pesar de que ha sido traficante ya no lo hace, "y la policía lo sabe": "Aquí antes se traficaba y había mucho transito, ahora ya no".

Los vecinos de la comunidad, aseguran que sí se tratica y se consumen drogas, además de que se sienten amenazados. "A mí me han amenazado varias veces y me han dicho que me atenga a las consecuencias", relata una de las vecinas.

La vecina que vive justo encima de la sucursal asegura que la Policía ha acudido en varias ocasiones, y que se han producido detenciones. Desde Bankia aseguran que lo han denunciado y que están a la espera de que el juez decrete la orden de desahucio.