Su madre denuncia que se las causó un compañero de clase por lo que la Consejería de Educación investiga el caso y el centro ha abierto un protocolo de convivencia.

"Yo no digo que no haya sido un accidente porque ese niño de seis años no sabe el daño que va a causar, pero ellos podían haber tomado medidas para que esto no hubiera pasado porque llevo dos años quejándome", lamenta la madre.