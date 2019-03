Una joven de 23 años denuncia una agresión sexual múltiple en el municipio madrileño de Ciempozuelos

Decenas de vecinos se han concentrado para mostrar su repulsa a la agresión sexual múltiple ocurrida en una de sus calles.

Todo ocurrió la madrugada del jueves. La joven iba caminando por una calle cuando cuatro hombres le atacaron por detrás, le rasgaron la ropa, la agredieron sexualmente y le robaron el móvil.

La encontraron tirada en el suelo y rápidamente fue trasladada al hospital. La joven de 23 años estaba en estado de shock y casi no recordaba nada.

Al día siguiente acudió a un cuartel de la Guardia Civil a denunciar los hechos. Se han activado todos los protocolos y los agentes trabajan para identificar a los agresores y dar con su paradero. "Hemos reforzado la presencia policial con más efectivos por todo el municipio", ha afirmado la alcaldesa de Ciempozuelos, Chus Alonso.

El Ayuntamiento ha colocado una pancarta en su balcón con el mensaje 'No es no'. Quieren que la víctima sepa que no esta sola y que van a poner todos los medios para que algo así no vuelva a suceder.