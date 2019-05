Un oftalmólogo alerta con unas impactantes fotografías de los riesgos de dormir con lentillas

Todo el mundo sabe, use lentillas o no, que no se puede dormir con ellas ni estar más de ciertas horas con ellas puestas porque pueden dañar nuestros ojos. A pesar de esto, algunos desoyen las recomendaciones de los médicos y abusan de su uso: grave error que puede tener terribles consecuencias.

El doctor en oftalmología Patrick Vollmer ha querido alertar a esas personas con unas imágenes muy explícitas. En un post de Facebook confiesa que escucha "a diario" como pacientes suyos le dicen que duermen con las lentillas y "nunca han tenido un problema".

Es precisamente por esto por lo que ha querido publicar las fotografías de las graves consecuencias que tuvo para varios pacientes suyos el hacer un uso indebido de los contactos. Los ojos muestran una úlcera de pseudomonas (bacterias), una causa "importante de morbilidad ocular" que pueden conducir a una "ceguera permanente".

Patrick Vollmer dice que ya es el cuarto caso que tiene que tratar, y explica cómo actúa esa bacteria: "Destruye de manera explosiva la córnea de los pacientes en cuestión de días, dejando una necrosis blanca y espesa (tejido muerto) a su paso".

Para tratar esta infección, el doctor recomienda "gotas de antibióticos y esteroides para reducir las cicatrices permanentes". Eso sí, aunque los pacientes mejoren es "muy probable que muestre algún tipo de pérdida de visión residual".

El doctor es claro: no se debe dormir con las lentillas. "Se tardan unos segundos en quitar las lentillas, pero toda una vida de daños irreversibles si las dejas puestas", alerta. Con estas imágenes quiere que "las personas las vean y sean conscientes del uso incorrecto de las lentes de contacto".