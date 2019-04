Un fallo informático provoca el caos en la asignación de plazas a los docentes de la Comunidad de Madrid

Alba no podrá tener una plaza como maestra porque, según dice, ha habido un fallo a la hora de reconocer sus méritos laborales en educación. "Ya que no me los han tenido en cuenta me he tenido que quedar en la lista de interinos y volver a tener que opositar dentro de dos años", lamenta. Como Alba, Pedro está pendiente de un traslado. No sabe en qué centro impartirá dibujo en septiembre: "No sé a qué centro debo acercarme".

La razón: un fallo en el sistema informático en las listas de docentes ha provocado problemas de esta magnitud en la Comunidad de Madrid. La Consejería de Educación dice que son problemas puntuales y están subsanados. Sin embargo, algunos profesores no están de acuerdo con esta afirmación. "Había un montón de gente con el mismo problema a los que no les habían tenido en cuenta el tiempo trabajado", denuncia Alba.

Pedro lleva 20 años como docente en la enseñanza pública. Su sorpresa: en la lista definitiva ni siquiera aparece su nombre. Un error que reconoce la Consejería. "En septiembre buscaran algún centro para los errores que hay, que no soy el único, y de alguna manera se hará un parcheado a esto", puntualiza el profesor. En cambio, para Alba la única solución es el recurso: "Es mi trabajo y mi vida lo que está en juego porque tengo opción a una plaza".

Por su parte, los sindicatos denuncian esta situación. "Al alumnado, a las familias y a la educación pública en general les va a afectar de manera directa. El inicio de curso va a ser caótico", denuncia Aida San Millán, secretaria de CCOO Juventud, Afiliación y Participación. Los profesores esperan que todo se solucione cuanto antes para que el comienzo del curso, en septiembre, no se vea afectado.