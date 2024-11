El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León anula la ordenanza de Valladolid que elimina carriles bici y bus

El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León ha anulado "por razones de forma" la Ordenanza Municipal para establecer determinados carriles de uso restringido en la ciudad de Valladolid que ha implicado la eliminación de seis tramos de carriles bus-taxi y dos de carriles-bici.

Dicho acuerdo fue aprobado por el Pleno del Ayuntamiento el 30 de octubre del año 2023 y su aprobación definitiva fue publicada en el Boletín Oficial de la Provincia de Valladolid (BOP) el miércoles 15 de octubre de ese mismo año.

En concreto, la ordenanza ha suprimido los carriles-bus de Avenida Gloria Fuertes, Puente del Poniente, Plaza de la Universidad, Calle López Gómez, Puente de Isabel la Católica y Avenida de Miguel Ángel Blanco; y ha desmantelado el carril-bici de la Avenida de Gijón, ademaás de que el Consistorio ya ha comenzado la eliminación del Paseo de Isabel la Católica.

En este sentido, la sentencia ha considerado que la ordenanza "infringe la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial", ya que "la normativa objeto de esta resolución no es conforme a derecho".

En esta línea, el fallo recoge que en el texto de la Ordenanza figura que se restringe el uso de las vías públicas, "pero no se aclara quiénes estarán afectados ni cómo se aplicará esa restricción" y, por ello, retrata que, en lugar de detallar estas cuestiones, "lo deja en manos de otras actuaciones, con el fin de huir de la rigidez que impone la regulación por medio de una ordenanza municipal".

El presidente de Ecologistas en Acción de Valladolid, Javier Gutiérrez, ha explicado en declaraciones a los medios que esta sentencia "hace referencia a otra que presentó y ganó el Grupo Municipal Popular en el año 2022 contra el ejecutivo anterior alcalde socialista Óscar Puente".

"Parece mentira que quien apele a la pureza de las normas y al no contravenir lo que dicen las normas de tramitación con respecto a estos problemas, caiga en el mismo error contando con una sentencia favorable", ha aseverado Gutiérrez.

Por otro lado, el presidente de Ecologistas en Acción Valladolid ha criticado que la sentencia indica "un asunto formal, no uno de fondo", ya que desde la organización alegó "no sólo estos problemas formales, sino que también una serie de argumentos que no ha considerado el tribunal en este momento".

Entre estos argumentos, Gutiérrez ha destacado que las modificaciones que afectan a la movilidad en la ciudad "deben de hacerse con audiencia a todos los interesados, no sólo por la voluntad del que ha ganado las elecciones", además de que "la Ordenanza también sería ilegal por la vulneración de las directrices para favorecer la movilidad sostenible de la Ley de Suelo, la Ley de Urbanismo de Castilla y León y la Ley de Cambio Climático".

Por todo ello, tanto el presidente como la coordinadora estatal de Ecologistas en Acción, Carmen Duce, han solicitado la paralización "inmediata" de una obra que "está hecha sin amparo legal".

"En general, no hay ningún problema de circulación ni de atascos en la zona del Puente de Poniente hasta el de Isabel la Católica", ha sentenciado Javier Gutiérrez, por lo que ha concluido que "gastarse más de un millón de euros para estas obras tiene poco sentido".

