El Tribunal Constitucional contradice al Gobierno y permite que Navarra vuelva a entregar la tarjeta sanitaria a los inmigrantes

Los sin papeles podrán, por el momento, seguir recibiendo asistencia sanitaria gratuita en Navarra. El Constitucional ha decidido revocar la suspensión de ley foral que lo permite. Una suspensión que fue solicitada por el Gobierno en diciembre, cuando recurrió esta ley alegando entre otras cosas, que supondría un perjuicio económico para el Estado.

Ahora el Tribunal desecha este razonamiento: "El derecho a la salud y el derecho a la integridad física (...) no pueden verse desvirtuados por la mera consideración de un eventual ahorro económico que no ha podido ser concretado". Y aunque todavía no hay sentencia sobre el fondo del asunto, esta advertencia del Constitucional da esperanzas a los sin papeles.

La abogada de Pamplona es Silvia Rosa Velásquez, presidenta de la Agrupación de Asociaciones de inmigrantes: "El mantenimiento de la suspensión acarrea graves perjuicios al interés público y a terceros (...) los extranjeros o inmigrantes irregulares de nulos o escasos recursos económicos, quedarían sin prestación sanitaria alguna".

Habrá que esperar a conocer el fallo definitivo, pero al menos los inmigrantes irregulares pueden respirar hoy un poco más tranquilos en Navarra.