A la entrada de la exgerente de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana, Marisa García, a la Ciutat de la Justicia de Valencia se ha producido un momento de tensión con el padre de una víctima del accidente de Metro de Valencia, Miguel, cuya hija resultó herida.

García ha resultado absuelta tras el acuerdo entre acusaciones particulares y las defensas implicadas en el caso en el que han sido condenadas cuatro personas a 22 meses de cárcel. Ella ha evitado responder a las preguntas de la prensa pero sí ha asegurado que no tiene ninguna responsabilidad: "No reconozco ninguna responsabilidad".

En ese momento, Miguel no ha podido reprimirse y le ha contestado gritando: "¿Que no ha mentido? ¡Mentirosa!". Las víctimas del siniestro no han conseguido la condena de cuatro años de cárcel que pedían pero sí consideran una victoria que la dirección de entonces reconozca que sí hubo una falta de seguridad y que una baliza de frenado podría haber evitado el siniestro.

La jueza ha suspendido el ingreso en prisión de los cuatro condenados a 22 meses de cárcel en la sentencia que ha dictado este lunes tras el acuerdo de todas las partes con el fallo.

La suspensión de la ejecución del ingreso en prisión para penas de menos de 24 meses de cárcel es una posibilidad de la que dispone un juez o un tribunal que dicta una condena, y para aplicarla debe tener en cuenta que se cumplan requisitos como que los reos no tengan antecedentes penales o hayan satisfecho las responsabilidades civiles.

Tanto la fiscal como las acusaciones particulares de este caso no se han opuesto a la suspensión del ingreso en prisión, como parte del acuerdo alcanzado la semana pasada. La fiscal del caso ha explicado que acepta que los condenados no ingresen en prisión porque, a pesar "del resultado gravísimo de los hechos y de la imprudencia cometida, ha habido reparación de daños, se han producido dilaciones desde que ocurrieron los hechos y todas las partes, en especial las acusaciones particulares, están de acuerdo".

"No se trata de venganza, sino de Justicia", ha señalado por su parte el abogado Vicente Baeza, representante de la Asociación de Víctimas del Accidente del Metro del 3 de Julio, quien ha valorado "el reconocimiento de hechos que han hecho los cuatro condenados" y también la reparación moral para las víctimas que comienza con esta atribución de responsabilidades.