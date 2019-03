La familia de Marta del Castillo está harta de las filtraciones sobre la resolución del Supremo

AÚN NO SE HA DICTADO LA SENTENCIA DEL TS

No entienden cómo alguien ha podido anunciar que el juicio no se va a repetir, cuando aún no se ha publicado la sentencia. Esas filtraciones aseguran que el Supremo ordenará aumentar en dos años más la pena a Miguel Carcaño y que se pediría una nueva sentencia para Samuel Benítez, actualmente en libertad.