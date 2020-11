Este miércoles 11 de noviembre llega el Sorteo 11/11 de la ONCE, celebrado cada año y conocido por los millones de euros que se reparten. Este año hay en juego un primer premio de 11 millones de euros y once premios de un millón de euros. No obstante, también hay otros tantos premios de 20.000, 800, 100 y 10 euros.

Si estás pensando en participar, has de tener en cuenta unos cuantos aspectos: para que tu cupón se haga efectivo en el sorteo extraordinario de la ONCE es necesario que registres un número de 5 cifras distintas y un número de serie. Dicho número estará en un intervalo que va del 00000 al 99999. Por otra parte, el número que extraigas de la serie estará entre el 1 y el 120.

¿Cuánto vale cada cupón y qué premios reparte?

Cada cupón cuesta 5 euros. La ONCE reparte un total de seis premios para el número principal, que son los siguientes:

- Un premio de 11.000.000 € a las cinco cifras y serie.

- 119 premios de 20.000 € a las cinco cifras.

- 1.080 premios de 800 € a las cuatro últimas cifras.

- 10.800 premios de 100 € a las tres últimas cifras.

- 108.000 premios de 10 € a las dos últimas cifras.

- 1.080.000 premios de 5 € a la última cifra. (Reintegro a la cifra señalada con R).

Además, hay dos premios adicionales: once premios de un millón de euros y 1.309 premios de 1.000 euros. La entidad recuerda que en un mismo cupón solo son acumulables los premios de primera (11 millones de euros) y segunda categoría (un millón de euros).

¿Cómo puedo participar en el Sorteo 11/11 de la ONCE 2020?

Para participar en el sorteo de este miércoles solo tienes que adquirir tu cupón a través de la red de centros de la ONCE o en la página web oficial de JuegosONCE, que se encuentra en este enlace. Una vez en el portal oficial, deberás acceder a tu cuenta con tu DNI y contraseña o bien registrarte en JuegosONCE de manera totalmente gratuita.

Para participar debes acceder a esta combinación antes de las 20:55 horas de esta tarde.

¿Cuáles han sido los números más premiados?

A la hora de elegir tu combinación puedes consultar en la siguiente tabla cuántas veces han aparecido todos los números en las distintas posiciones (unidades, decenas, centenas, unidades de millar, decenas de millar) de las cifras premiadas en los sorteos del 11/11 a lo largo de la historia.

Además, en la web de la ONCE también puedes consultar en su buscador cuántas veces ha salido cada terminación. Para ello, solo debes completar cada número en la casilla correspondiente.

¿Cómo seguir el sorteo en directo?

El sorteo del 11/11 se celebrará esta noche a las 21:25 horas. Para poder seguirlo en directo debes acudir a la Web de JuegosONCE, en la página de Retransmisión de sorteos que se encuentra en este enlace.

Si te pierdes la celebración de este sorteo del 11/11 de la ONCE en directo también podrás verlo en diferido a través de la página de retransmisión de últimos sorteos.

¿Cómo cobrar un cupón ganador?

En el caso de que uno de tus números salga ganador, la forma de cobrar el premio depende de cómo adquiriste el boleto. Si lo compraste a través de la página web de JuegosONCE, recibirás un correo en el que se te señalará el resultado de tu compra, tanto si tu combinación tiene premio como si no ha habido suerte. En el caso de que tu número sea el ganador, se te ingresará la cantidad automáticamente en tu cuenta virtual de JuegosONCE, tal y como señala el portal de la ONCE.

Una vez reembolsada la cantidad, podrás transferir tu saldo a una cuenta bancaria de la que seas titular, sin que ello suponga un coste adicional, o mantenerlo en tu cuenta virtual para utilizarlo en futuros sorteos. Eso sí, desde la plataforma advierten de que "el importe de premios acumulados en tu cuenta no puede superar el importe máximo establecido en cada momento". "Cada vez que este saldo sea superado, te solicitaremos que realices una transferencia a tu cuenta bancaria", añaden.

Si en vez de adquirir tu número en la web lo has comprado a través de la red de ventas podrás cobrar tus premios en función del importe y disponibilidad bien a través del propio vendedor o del punto de venta autorizado, o a través de los Centros ONCE y las entidades bancarias autorizadas.