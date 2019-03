Los Sijs de Girona piden que se les permita utilizar su turbante en lugar del casco

"Quitarse el turbante es una falta de respeto muy grande para los Sijs, en la India no nos paran por llevar turbante”, asegura un integrante de esta comunidad en España.

Hasta el momento, la normativa española no permite prescindir del casco por motivo religioso y no llevarlo conlleva una multa de 200 euros, ya que la normativa española solo exime de llevar casco a las personas provistas de un certificado médico. Pero los Sijs de Olot quieren ser que se les trate como a sus compañeros de Reino Unido, o en Canadá y quedar, por tanto, exentos del reglamento general de circulación.

De momento, desde Tráfico aseguran que no lo contemplan, principalmente por motivos de seguridad, así lo ha afirmado María Segui, directora general de Tráfico, "el turbante no tiene la protección del casco, que es lo que nos interesa, por lo que no podemos aceptar esa argumentación".

Sin embargo, los Sijs aseguran que su turbante pesa al menos un kilo y amortigua perfectamente los golpes y quieren quedar exentos del reglamento general de circulación de España, como desde hace años ocurre en países de la Unión Europea, como el Reino Unido, o en Canadá, o que se declare inválida la norma que obliga al uso del casco.El turbante lo consideran un elemento sagrado y un símbolo religioso.

Los que han sido bautizados tienen que llevarlo, porque no se pueden ni cortar el pelo, ni fumar ni beber. El turbante puede tener hasta siete metros y lo usan hace más de 300 años, es su signo de identidad.

El sijismo es la quinta religión organizada con más fieles del mundo. Tiene más de 30 millones de seguidores. Manda llevar el turbante, aunque en Olot cada vez son menos los que se lo ponen, porque así no encuentran trabajo o no lo pueden llevar en el trabajo. En la alimentación no pueden llevarlo por higiene.