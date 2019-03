Siete de las víctimas del accidente de Tarragona eran italianas de entre 19 y 25 años

Jordi Jané ha informado de que todas las víctimas mortales del accidente tenían entre 19 y 25 años de edad y ha destacado que Italia, de donde proceden la mayor parte de las fallecidas, "está de luto".

El accidente tuvo lugar en el punto kilométrico 333 de la AP-7 en Freginals, causando la muerte de 13 estudiantes extranjeras de Erasmus vinculadas a la Universidad de Barcelona (UB) y heridas de diferente pronóstico a 29 personas, 23 de las cuales permanecen ingresadas en varios centros hospitalarios.

Las familias de algunas de las víctimas italianas y de la estudiante de Uzbekistán fallecida ya han llegado a Tortosa en las últimas horas, donde se les tomarán muestras de ADN para la identificación judicial de los cadáveres, según ha detallado el conseller.

Alessandro, el padre de una de las fallecidas de tan solo 22 años, lamenta el fallecimiento recordando: "Yo he mandado a mi hija a estudiar a un país amigo, y me la han devuelto muerta, no queremos vivir sin nuestra hija".

Aún continúan hospitalizados 23 jóvenes, uno de los cuales está en estado crítico y otros seis graves, entre los está el conductor del autobús.