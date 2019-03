Segunda huelga en tres meses contra el 3+2 universitario de Wert

Estudiantes y profesores de universidades e institutos se han manifestado en Madrid, desde la Plaza de Neptuno hasta la sede del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, en la calle Alcalá, para protestar por la reforma de los grados universitarios aprobada por el Gobierno y exigir la retirada de los recortes. Los convocantes estiman en unos 24.000 la asistencia.

La marcha se ha disuelto poco después de las 20.00 horas después de que más de un centenar de jóvenes del colectivo Toma la Facultad irrumpieran y bloquearan la plataforma donde iba a ser leído el manifiesto. Tras disolverse, algunos jóvenes manifestantes han permanecido coreando lemas frente a la sede del ministerio.

Hacia las 18.00 horas arrancaba la cabeza de la manifestación, convocada por los sindicatos CC.OO., UGT y CSIF el Sindicato de Estudiantes, la Federación de asociaciones de estudiantes progresistas (FAEST) la plataforma no al 3 más 2 en la universidad, y la organización estudiantes en acción, han marchado bajo el lema 'No a los recortes en educación. No a la aplicación de la LOMCE. Por la dignidad del profesorado madrileño'.

Antes de comenzar, los portavoces de estas organizaciones han asegurado que volverán a movilizarse si la huelga y las más de 30 manifestaciones que este martes se han celebrado en toda España no llevan a la retirada de las reformas.

Concretamente, la portavoz del sindicato de estudiantes Ana García, ha asegurado que no pararán hasta que "devuelvan todo el dinero que han robado a la universidad pública y vuelvan todos los estudiantes que han tenido que irse por no poder pagar".

Mientras, el secretario general de Universidades de CC.OO, Francisco García Cruz, ha asegurado también qué si el Ministerio de Educación "no descarta volver a salir a la calle". Por su parte, el presidente del sindicato de funcionarios CSI-F, Francisco Olivares, ha señalado que todas las medidas emprendidas por el Gobierno son "piezas de un puzzle" orientadas a privatizar la universidad.

A su vez, el responsable de universidades de UGT, Carlos López, ha reclamado que no se realicen "grandes reformas" en año electoral y ha indicado que si se hacen cambios "se hagan con el consenso de la comunidad educativa".

Durante la marcha, los asistentes han coreado gritos contra las medidas y recortes aprobados por el Gobierno no solamente en materia de Educación sino también en Sanidad o la reforma laboral, y lemas como "Qué no nos representan" o " La lucha sigue, cueste lo que cueste".

Al llegar a la Calle Alcalá, sobre las 19.25 horas, la comitiva ha coincidido con la concentración convocada por el colectivo Toma La Facultad en los aledaños del Ministerio, en la que han participado varios centenares de jóvenes, algunos con una pancarta con la leyenda 'Universidad Pública y Gratuita. No somos Mercancía. No al 3+2'.

Al llegar al final del recorrido de la manifestación, la comitiva de Toma la Facultad han comenzado a corear imprecaciones contra CC.OO., UGT, el Sindicato de Estudiantes como "Comisiones y UGT, sindicatos del poder" y acusando de "farsantes" a la organización estudiantil.

Antes de comenzar el discurso de los sindicatos y las organizaciones, Toma la Facultad ha hecho su propio discurso rechazando la reforma universitaria y llamando a los estudiantes a una nueva huelga los días 24, 25 y 26 de mayo. "La lucha es el único camino", han coreado.