Sale en libertad sin cargos la mujer de 'El Chicle', detenido por la desaparición de Diana Quer

La mujer arrestada ayer dentro de la investigación por la desaparición de la joven madrileña Diana Quer en A Pobra do Caramiñal en 2016 se ha desdicho hoy en su declaración ante la Guardia Civil y ha manifestado que no estaba con su marido, también detenido, en la noche del suceso. Fuentes próximas a la investigación han señalado que la detenida ha apuntado que no salió con el principal sospechoso, J.E.A.G., en aquella noche de agosto de 2016, como había manifestado en el pasado a los investigadores, que desde hace tiempo tenían al principal sospechoso de la desaparición en sus líneas de investigación.

La detenida, que ayer durmió en la Comandancia de la Guardia Civil de A Coruña, ha declarado ante los investigadores a causa del caso Diana Quer, y no por la reciente agresión y robo a una mujer que precipitó el arresto de su marido y ha provocado un vuelco en la investigación de la desaparición. El propio delegado del Gobierno en Galicia, Santiago Villanueva, confirmó hoy este último extremo en Moaña (Pontevedra), en declaraciones a los medios de comunicación con motivo de una inauguración, donde apuntó que ambos detenidos estaban siendo interrogados por la desaparición de la joven madrileña hace casi 500 días.

J.E.A.G., con antecedentes por tráfico de drogas, agresión sexual o lesiones, entre otros delitos, había sido en su momento interrogado por los investigadores de la desaparición, aunque nunca llegó a ser arrestado. Ahora, lo más probable es que ambos detenidos pasen a disposición judicial en la mañana del 1 de enero, tras agotarse el plazo de 72 horas desde que ayer fueron conducidos por separado, con un par de horas de diferencia, a las dependencias centrales de la Guardia Civil en Galicia, situadas en A Coruña, en donde han pasado la noche.

Mientras, los investigadores apuran las horas de detención antes de que los detenidos pasen a disposición judicial. En la jornada de mañana está previsto que registren la vivienda en la que residen en la localidad de Rianxo (A Coruña). Se trata de una casa unifamiliar situada en el lugar de Outeiro, alejada del núcleo urbano de la localidad y cerca -unos dos kilómetros- del puente de Taragoña bajo que el que fue encontrado el móvil de la joven madrileña desaparecida en A Pobra en agosto de 2016.

La detención de J.E.A.G. y de su mujer "no es algo accidental" ni fruto de los acontecimientos de "los últimos momentos", según se ha encargado de destacar el delegado del Gobierno en Galicia, sino que era "la principal línea" de investigación y él era "el principal sospechoso". Los investigadores llevaban más de un año trabajando en muchas líneas, que se han ido reduciendo, y la que apuntaba a estas dos personas era "la principal", al margen de determinadas circunstancias que han "precipitado su detención", ha recalcado el delegado del Gobierno.

El abogado de la madre de Diana Quer, Víctor de Bernardo, ha indicado que pedirá la reapertura del caso si se dan indicios de participación de los dos detenidos en la desaparición. Según el abogado, si hay "indicios suficientes" se personarían como acusación particular" para solicitar, por tanto, el levantamiento del sobreseimiento provisional que actualmente existe sobre el caso. No obstante, el letrado ha pedido "prudencia y cautela" hasta que los detenidos, si hay indicios suficientes, pasen a disposición judicial.