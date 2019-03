Ruth Ortiz: "Es un psicópata, aunque los psiquiatras no lo diagnostiquen"

Ruth Ortiz, la madre de Ruth y José, los dos hermanos onubenses asesinados por su padre, José Bretón, el 8 de octubre de 2011 en Córdoba, ha dicho que nunca podrá perdonar a su exmarido, que éste "es incapaz de sentir cariño por nadie" y que se casó con un psicópata y de dio cuenta muy tarde.

En una entrevista por el diario ABC, Ruth Ortiz ha mostrado su disgusto por que no se le hayan entregado los restos de sus hijos para poder enterrarlos: "Estoy regular por la negativa del magistrado. Que me entregasen los huesos de mis hijos me permitiría empezar de nuevo y seguir para adelante. Cerrar el duelo".

Sobre la sentencia que condena a José Bretón por la muerte de sus dos hijos, de seis y dos años, ha señalado: "Cuando escuché el veredicto tuve un cúmulo de sensaciones contradictorias. Por un lado, un fuerte alivio porque le declararan culpable, pero también una inmensa tristeza por todo lo que ha pasado".

De la personalidad de Bretón ha asegurado que "es inflexible e intolerante, es una persona a la que no se le puede llevar la contraria, ni siquiera darle tu opinión o tratar de llegar a un acuerdo en los asuntos más cotidianos. Cuando le conocí, no era la persona que es ahora. Bueno, sí lo era, pero lo fingía y lo disimulaba muy bien".

"Me casé con una mala persona y me he dado cuenta muy tarde. Es un psicópata, aunque los psiquiatras no lo diagnostiquen como tal", ha señalado Ortiz para añadir, sobre sus hijos, que Bretón "quererles no los ha querido. Lo que ha tenido es la costumbre de estar con ellos. Los niños, al igual que yo, éramos su posesión".