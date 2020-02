El sobrepeso es un problema de salud que no solo afecta a los humanos, también a los animales. Es el caso de un búho que tuvo que ser rescatado por un equipo de entrenadores de aves británicos porque estaba demasiado gordo para volar. Ha ocurrido en Inglaterra, después de que una persona encontrara al animal atrapado y empapado en una zanja a principios de enero.

Según recoge la 'CNN', avisaron al Santuario de Búhos de Suffolk, en el este de Inglaterra, para rescatar al animal, un ejemplar de hembra de mochuelo europeo. En un principio, los expertos sospecharon que el búho podía padecer alguna lesión. Sin embargo, tras hacerle una revisión y comprobar que no tenía ningún daño, el ave seguía sin poder volar.

También pensaron que el búho podría haber sido tratado como una mascota, una hipótesis que desecharon cuando el animal rechazó los alimentos que suelen darse a las aves de compañía, prefiriendo aquellos que comen los búhos salvajes. Rufus Samkin, cetrero del equipo que rescató al ave, llegó a una conclusión tras examinarle: "Descubrimos que no había nada malo, aparte de tener un sobrepeso extraordinario. Estaba muy, muy gordo".

El experto añadió que estar mojado podía afectar a estas aves para volar, pero no era lo más determinante en este caso: "Los búhos tienen un problema con el agua, por lo que si se mojan no pueden volar. Pero este en particular no podría volar en absoluto. Era aproximadamente un tercio más pesado que una hembra promedio, lo que es significativamente mucho más grande", ha valorado el experto.

Ampliando la investigación, observaron que el lugar donde lo encontraron estaba lleno de roedores salvajes. "Ha sido un año realmente bueno para las especies que comen presas, por lo que creo que el búho estaba demasiado complacido y se puso muy gordo", ha comentado Samkin, quien cree que su sobrepeso y la humedad le hicieron quedarse atrapada.

Tras una dieta de dos semanas, el Santuario de Búhos de Suffolk volvió a dejar al búho en libertad. "Está en libertad, volando con gracia por el campo británico con un peso mucho más saludable y feliz", ha expuesto el santuario de 'Suffolk Owl' junto al vídeo que han publicado en su página de Facebook y en el que aparece el ave, por fin, batiendo las alas con normalidad