Los religiosos acusados de presuntos abusos a menores aseguran que son inocentes

Los tres sacerdotes y el laico denunciados por supuestos abusos sexuales a menores en Granada dicen que mantendrán su inocencia "hasta el final" y que solo quieren que "la verdad salga a la luz", mientras que una de las presuntas víctimas ha trasladado su "absoluta confianza" en la justicia.

Un día después de que quedaran en libertad con cargos, los denunciados han manifestado a través de su abogado, Javier Muriel, que no encuentran explicación a las dos denuncias por supuestos abusos sexuales presentadas en su contra.

Una de ellas, la que dio origen a la investigación que derivó en la detención de todos ellos, fue interpuesta el pasado octubre por un joven de 24 años que, tras conocer la puesta en libertad con cargos de los denunciados, ha asegurado que mantiene su "absoluta confianza" en la justicia y en las instituciones que trabajan en este caso, sobre el que se mantiene decretado el secreto de sumario.

Lo ha hecho a través de su abogado, Jorge Aguilera, que ha dicho que el joven no se ha sentido especialmente decepcionado por las medidas cautelares adoptadas por el juez de Instrucción 4 de Granada, Antonio Moreno, y que sigue confiando en el "buen hacer" de la administración de justicia y las instituciones implicadas.

El juez solo decretó prisión para uno de ellos, el padre Román, considerado cabecilla del grupo, que eludió la cárcel al abonar ayer mismo los 10.000 euros de fianza impuestos. Como el resto, quedó en libertad con cargos imputado por distintos delitos englobados en el título del Código Penal referido a la libertad e indemnidad sexual.

Los denunciados han hablado hoy a través de su representante legal para señalar que no encuentran explicación a las denuncias, que no se reconocen como el denominado clan de "Los Romanones", al que daría nombre el padre Román, y que no se sienten "desamparados ni agraviados por la Iglesia".

"Para ellos todo esto es mentira, no hay capacidad ninguna de interpretación", ha manifestado a los periodistas el letrado, Javier Muriel, quien ha señalado que a partir de ahora empezarán a presentar las pruebas de descargo que obran en su poder como defensa.

Por otra parte, la Delegación de Educación de la Junta en Granada ha dado a conocer que sustituirá en unos días al profesor de religión denunciado, después de que el Arzobispado le haya retirado la idoneidad para impartir las clases.

Fuentes de la Junta de Andalucía han detallado que el Arzobispado de Granada formalizó la retirada de la idoneidad al profesor después de que el pasado lunes fuera detenido por su implicación en la causa por abusos sexuales.

Así lo ha confirmado también a través de un comunicado el Arzobispado, que ha informado de que le ha retirado la idoneidad ("missio canonica") para ejercer como docente atendiendo a la normativa establecida en la legislación eclesiástica.

El profesor será reemplazado en el plazo aproximado de una semana por el docente que lidere la bolsa de empleo de especialistas de religión que sí cuentan con el visto bueno del Arzobispado. A la investigación se ha referido el director de la Policía Nacional, Ignacio Cosidó, que ha dicho que desconoce por el momento si habrá nuevas detenciones, y que dependerán de la autoridad judicial.

El máximo responsable del Cuerpo Nacional de Policía ha recalcado que se trata de una investigación "judicializada" y que por el momento no hay ninguna novedad en el caso.