El Día de la Madre es una jornada dedicada a mimar y reconocer su labor. Una forma de cumplir con esta misión es preparar un detalle para darles este 1 de mayo de 2022. Así, hay algunos regalos más exitosos que otros, según recoge la sección de más vendidos de los portales.

Por ello, nos disponemos a recolectar los regalos para el Día de la Madre más vendidos según la página web de El Corte Inglés.

La bisuterías más vendida en el Día de la Madre

Los collares, pulseras y anillos son siempre un acierto en el Día de la Madre. Así, los dos regalos preferidos por los clientes de estos almacenes son dos charms de Pandora. También dos pulseras de esta misma marca con mesas de agradecimiento.

Entre los productos que destacan dentro de esta sección también están los siguientes detalles:

-Una pulsera de Tous Crossword Mama de plata con esmalte y perla

- Charm en plata de ley Letra M Pandora

- Charm en plata de ley Letra A Pandora

- Colgante Tous Crossword Mama de plata y esmalte

-Charm Pandora Corazón Mamá Rose y de plata

- Collar El Corte Inglés Mamá de plata dorada

Los bolsos más vendidos en el Día de la Madre

Junto con la bisutería, regalar un buen bolso es otra de las opciones en este 1 de mayo de 2022. Destacamos a continuación los más vendidos para la ocasión.

- Bandolera Lindsay en negro con cremallera

- Shopper Tous Yummy bicolor con imán

- Tote grande Whitney de rafia de papel en natural

- Bolso saco Tous Yummy bicolor con cordones

- Bolso shopper en crudo con organizador estampado

- Bolso de hombro pequeño en marrón con aberturas

Los productos de perfumería más vendidos en el Día de la Madre

Las cremas y los perfumes son otros de los regalos más repetidos en el Día de la Madre. Así lo recoge la web de El Corte Inglés, donde señalan que sus clientes se decantan por estos productos:

- Estuche de regalo Blue Therapy Red Algae Uplift Biotherm

- Estuche de regalo Eau de Parfum La Vie Est Belle Lancôme

- Estuche de regalo Eau de Parfum Lancôme O de Lancôme Lancôme

- Plancha de pelo ghd original rosa pastel- iD Collection

- Estuche de regalo Eau de Toilette Agua Fresca de Rosas Adolfo Domínguez

- Estuche de regalo Eau de Parfum Boss The Scent for Her Hugo Boss

Aprovechar el Día de la Madre para renovar alguna pieza del armario puede ser mejor opción de lo que parece. Entre las prendas favoritas de El Corte Inglés se encuentran:

- Zapatillas casual de mujer Chuck Taylor All Star Platform Lift Clean Alta Lona Converse

- Zapatillas casual de mujer Daybreak Nike

- Zapatillas deportivas de mujer en color blanco con logotipo

- Zapatillas casual de mujer Waffle One Nike

- Pantalón semipitillo básico

- Blusón de mujer con cuello camisero y manga francesa

- Camisa de mujer popelín

- Blusa romántica bordados

Las gafas más vendidos en el Día de la Madre

Otras de las grandes apuestas en este 1 de mayo de 2022 puede ser la renovación de esas gafas de sol antiguas por unas nuevas:

- Gafas de sol redondas en tono havana elaboradas en materiales reciclados

- Gafas de sol rectangulares de acetato en color oro

- Ray-Ban. Gafas de sol Wayfarer verdes

- Ralph Lauren. Gafas de sol cuadradas negras

La tecnología más vendida en el Día de la Madre

Este Día de la Madre también es momento de regalar tecnología, como cepillos eléctricos, planchas de pelo y secadores.

- Remington. Plancha de Pelo Remington Keratin Therapy Pro con revestimiento de cerámica

- Philips. Depiladora de luz pulsada Philips Lumea Prestige IPL, 4 accesorios, depilación segura en casa. Sensor de piel SmartSkin

- Braun. Depiladora De Luz Pulsada Braun Silk-expert IPL PL 5117 depilación en casa

- Remington. Secador Remington Proluxe Midnight Edition AC9140B

- Philips. Secador de pelo Philips 3000 Thermo Protect

- Braun. Rasuradora facial Braun Mini FS1000 para mujer

- Oral B-Braun. Estación de cuidado bucal Oral b - Braun PRO 2000 + Oxyjet Irrigador

Los libros más vendidos en el Día de la Madre

Un libro es siempre un regalo acertado sea cual sea la ocasión. Y en el Día de la Madre todavía más. Estos son los más vendidos, según la web de El Corte Inglés:

- Santiago Posteguillo Gómez. Roma soy yo: La verdadera historia de julio césar (Tapa dura)

- Eva García Sáenz de Urturi. El libro negro de las horas (Tapa dura)

- Marian Rojas Estapé. Cómo hacer que te pasen cosas buenas.

- Tamara Gorro. Cuando el corazón llora.

- Reyes Monforte. La violinista roja (Tapa dura)

- Isabel Allende. Violeta (Tapa dura)

- La vecina rubia. La cuenta atrás para el verano. Edición especial tapa dura (Tapa dura)

- María Zaragoza. La biblioteca de fuego: Premio azorín de novela 2022 (Tapa dura)