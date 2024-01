Al 70% de los españoles no les gusta su regalo de Reyes. Casi la mitad optan por revenderlo o incluso regalárselo a otra persona a la que sí le pueda gustar. Lo hacen con toda su buena voluntad, pero los Reyes Magos y Papá Noel no siempre aciertan. "No todo te gusta siempre", confiesa una mujer. "Conmigo siempre fallan, no me traen nada, solo me traen carbón", añade otra.

El 69 % de los españoles ha recibido estas Navidades algún regalo inesperado. Lo que hagamos después con ellos ya depende de nosotros. "Por supuesto me lo quedo, aunque no me sirva para nada, conmigo hasta la muerte", asegura un hombre. "Lo devuelvo, se lo regalo a otra persona o lo reutilizo de alguna forma", añade otra.

Nos los quedamos, lo devolvemos o, cada vez más, los revendemos. El portavoz de Milanuncios Iñigo Vallejo sostiene que una de cada dos personas ha revendido regalos que ha recibido en Navidad. Cristina Gómez, de Wallapop, señala que casi la mitad de los españoles, un 40 % se plantea hacer una venta de esos regalos que no han sido los más deseados.

Las tiendas y aplicaciones de segunda mano se convierten estos días en un escaparate de regalos de Navidad: decoración, ropa, complementos y perfumes son los reyes de la reventa.

Vallejo señala que hay una visión cada vez más práctica. "Para qué voy a almacenar en casa algo que no quiero si realmente puedo revenderlo, ganarme un dinero y comprarme lo que realmente sí quería", añade.

Se trata de una moda a la que se suman los reyes magos, que cada vez regalan más segunda mano. "Si está bien el producto, ningún problema", opina una mujer. "Yo he pensado en regalar de segunda mano, me parece una idea bastante buena", confirma otra.

El 70 % de los españoles se ha planteado regalar productos reutilizados, sobre todo por sostenibilidad y economía. "La compra de un producto de segunda mano es de media un 44 % más barato que un producto nuevo, y eso también ayuda mucho a las familias", cifra Gómez. Más ahorro en los regalos y más ingresos con su reventa en unas navidades de segunda mano.