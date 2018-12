Récord histórico de altas temperaturas en Córdoba en un mes de diciembre fuera de lo normal

EN CANARIAS SE HAN REGISTRADO 30 GRADOS

No parece que sea diciembre en algunas provincias andaluzas, donde no acaba de llegar el frío. Córdoba ha registrado un récord histórico de 23,8 grados de temperatura, algo fuera de lo normal en esta época del año. En Canarias el calor perdura con una temperatura que no baja de los 20 grados y que ha llegado a alcanzar los 30.