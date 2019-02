¿Qué pudo pasar para que chocaran frontalmente los dos trenes de Barcelona?

La investigación trata de aclarar qué falló para que chocaran los dos trenes de Barcelona.

"Se están recopilando todos los datos para determinar la causa o las causas que provocaron este fatal accidente", ha dicho Antonio Carmona, portavoz de Renfe.

Para el Conseller de Territori de la Generalitat de Catalunya este accidente evidencia la falta de inversión y las malas condiciones de la red ferroviaria. Ya ha anunciado que el Govern exigirá responsabilidades: "¿Cómo es posible que un tren circule en sentido contrario durante tantos kilómetros, que fallen tantas cosas en cadena? La señalización automatizada, la salida de la estación de Manresa, las comunicaciones entre maquinistas y centro de control", ha asegurado Damià Calvet en RAC 1.

El ministro de Fomento, José Luis Ábalos, no cree que se deba solo a una falta de inversión y espera que en un par de días pueda tener el informe de los hechos. "Una cuestión es dejar bien claro que faltan inversiones y otra cosa es la causa de este accidente, que no tiene que ver con las inversiones, en principio. No descartamos una concatenación de fallos humanos que tiene que ver con cómo está funcionando el servicio".

Todo ocurría a la altura del término municipal de Castellgalí, donde hasta 50 operarios de Adif y Renfe trabajan para retirar los trenes siniestrados.

"La Policía judicial ha acabado sus pesquisas en el tren y eso nos permite empezar los trabajos de encarrilamiento de los coches que descarrilaron", ha añadido Carmona.

La vía permanecerá cerrada durante y no hay fecha para el restablecimiento de la circulación. Un total de 12 personas están hospitalizadas, seis graves.