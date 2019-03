¿Qué pasará si la contaminación no disminuye?

LOS NIVELES, DE MOMENTO, NO BAJAN

Si a lo largo del viernes, 13 de noviembre, bajan los niveles de contaminación se levantarían las restricciones. Si los niveles no han disminuido continuarán las restricciones durante el fin de semana, con prohibición de aparcar a los no residentes y limitación de velocidad a 70 kilómetros por hora. Si la contaminación sigue subiendo, el lunes 16, entraría en vigor la fase 3, se prohibiría la circulación a la mitad de los vehículos según sea su matrícula, par o impar, y los taxis no podrían circular si no están ocupados. La limitación de velocidad en la m-30 no ha conseguido reducir la contaminación a pesar de ser respetada por muchos madrileños. La velocidad media de esta vía es de 91 kilómetros por hora y desde la aprobación de la puesta en marcha bajó a 73 kilómetros por hora.